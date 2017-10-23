В Симферополе пройдет очередное заседание суда по «делу 26 февраля» – крымский активист

В подконтрольном Кремлю Центральном районном суде Симферополя 23 октября назначено очередное заседание суда по «делу 26 февраля». Об этом 22 октября на своей странице в Фейсбуке написал крымский активист Заир Смедляев.

В Центральном районном суде Симферополя 18 октября состоялось очередное судебное заседание по «делу 26 февраля», на котором допрошенные свидетели сообщили, что не наблюдали признаков массовых беспорядков под стенами Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Фигуранты «дела 26 февраля» Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся под домашним арестом с 6 апреля 2017 года. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.