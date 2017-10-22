В Симферополе отчитались о планах ввести одностороннее движение на двух главных дорогах

В аннексированном Симферополе планируется ввести одностороннее движение автотранспорта от площади Куйбышева до Центрально рынка и на улицах Шмидта и Пролетарской, сообщил подконтрольный Кремлю начальник управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко, пишет «Новости Крыма».

«Мы хотим ввести одностороннее движение для автотранспорта от площади Куйбышева в сторону площади Султана Амет-Хана. Естественно, по улицам Шмидта и Пролетарской движение тоже будет работать в одностороннем порядке. Общественного транспорта это нововведение касаться не будет», – рассказал Борисенко.

Он добавил, что перед пересечением улиц Воровского и Шмидта рассматривается вопрос об организации кольцевого движения.

«Там уже установлены дополнительные светофоры для организации движения, но они еще не работают», – заявил Борисенко.

Подконтрольное России правительство Крыма приняло новые нормативы стоимости ремонта и содержания дорог, согласно которым ремонт трасс в аннексированном Крыму определяется из расчета 4,55 миллионов рублей (около 2,1 миллионов гривен – ​КР) за километр, а их капитальный ремонт – в 12,13 миллионов рублей (около 5,5 миллионов гривен – ​КР) за километр.

Рссийский проект «Карта убитых дорог» 18 октября запустил конкурс фотографий, иллюстрирующих главные дорожные проблемы: большие ямы, колдобины, последствия плохого ремонта.

В рейтинге самых «убитых дорог» полуострова от крымского отделения провластного Общероссийского народного фронта, ТОП-10 занимают три симферопольские дороги и семь джанкойских.