В Киеве под Верховной Радой произошла потасовка, есть пострадавшие

В результате потасовки, которая произошла в воскресенье, 22 октября, возле здания Верховной Рады Украины в Киеве, пострадал один полицейский, а человека, который его травмировал задержала полиция. Об этом пишет Радіо Свобода.

«Сегодня, около 18:30, со стороны улицы Шелковичной неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих и спровоцировал конфликт с правоохранителями. Возникла потасовка, в результате которой сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму. По предварительной информации, мужчина ударил милиционера по голове, от чего он потерял сознание и упал на землю», – говорится в сообщении полиции Киева на странице в Facebook.

По данным полиции, мужчину задержали для установления всех обстоятельств инцидента, ведется следствие.

Ранее 22 октября некоторое количество участников покинули акцию-«вече» под Верховной Радой, чтобы доставить аудиоаппаратуру для мероприятия, которую, как они утверждали, заблокировали правоохранители, после чего и началась потасовка. Через некоторое время конфликтная ситуация была разрешена, активисты начали переносить аппаратуру.

Перед этим на площади Конституции возле здания Верховной Рады началось «вече», созванное экс-президентом Грузии, лидером партии «Движение новых сил» Михаилом Саакашвили. На акцию собрались несколько сотен человек.

Накануне Национальная полиция Украины сообщила о задержании в Киеве мужчины, который шел на акцию под Верховной Радой с винтовкой с оптическим прицелом, пистолетом и ножом.

Вечером, 21 октября, активисты заявили, что объявляют «ультиматум» президенту Украины Петру Порошенко. По словам одного из активистов, в течение пяти рабочих дней Порошенко должен внести на рассмотрение парламента законопроекты об импичменте президента и об Антикоррупционном суде.

В первый день протестов под зданием украинского парламента Петр Порошенко заявлял, что мирные демонстрации – важный элемент демократии, и что он с пониманием и уважением относится к их участников.

Позже президент отметил, что реальная цель организаторов акций протеста – дестабилизация ситуации в Украине.