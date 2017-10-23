Чемпионат Крыма по футболу: «Океан» из Керчи разгромил ялтинский «Рубин»

Футбольный клуб «Океан» из Керчи со счетом 6:0 разгромил на выезде ялтинский «Рубин» в матче девятого тура футбольного чемпионата аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщило агентство ТАСС.

В составе гостей дублем отметился Павел Грищенко (31-я и 58-я минуты). Также за «Океан» забивали Михаил Светозаров (35), Игорь Зубко (49), Антон Винников (67) и Сослан Такулов (86).

В другом матче первенства клуб «Севастополь» также крупно со счетом 8:2 на домашнем стадионе выиграл у феодосийской «Кафы». У хозяев хет-триками отличились сразу два футболиста: Редван Османов (2, 30, 35) и Евгений Прокопенко (8, 43, 45). Еще два гола за севастопольцев забили Андрей Кива (26) и Тарас Медведенко (57), в составе гостей отличились Денис Головещенко (22 - с пенальти) и Руслан Абидов (52).

Лидер чемпионата клуб «Евпатория» минимально со счетом 1:0 выиграл дома у «Кызылташа» из Бахчисарая. У хозяев гол забил Евгений Харченко (75).

Симферопольский клуб «ТСК- Таврия» также на домашнем стадионе выиграл у «Крымтеплицы» из поселка Молодежное Симферопольского района - 1:0. Мяч на счету Алексея Сторожука (88).

По итогам девятого тура в чемпионате аннексированного полуострова лидирует «Евпатория», набравшая 27 очков. Далее следуют «ТСК-Таврия» (23), «Севастополь» (22), «Крымтеплица» (15), «Океан» (14), «Кызылташ» (8), «Кафа» (3) и «Рубин» (2).

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в прошлом сезоне чемпионом стал «Севастополь».