В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение

В Крыму с 23 по 25 октября объявили штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Об этом сообщает пресс-служба российского гидрометцентра по аннексированному полуострову.

«Штормовое предупреждение по Крыму на 23-25 октября. В конце дня 23 октября, в течение суток 24 и 25 октября в Крыму ожидается очень сильный северо-восточный ветер – 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Крымские синоптики прогнозируют, что на полуострове днем температура воздуха будет колебаться от 13 до 18 градусов.

В Симферополе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов, днем от 15 до 17 выше нуля. К концу дня ветер усилится, будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду.

По прогнозам специалистов, в Севастополе также будет переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 10 градусов, днем – от 14 до 16 градусов тепла. Сила ветра – 6-11 метров в секунду.

Оператор Керченской паромной переправы сообщал, что ее работа может быть остановлена в период с 24 до 27 октября из-за ухудшения погодных условий.