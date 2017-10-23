На севере Италии два региона проголосовали за расширение автономии

Состоятельные североитальянские регионы Ломбардия и Венето поддержали большую автономию от центрального правительства, об этом свидетельствуют предварительные результаты не несущего никаких юридических последствий референдума, который состоялся 22 октября.

Как сообщила Радіо Свобода, эти регионы стремятся оставлять у себя больше налоговых поступлений и расширить контроль над иммиграцией, безопасностью, образованием и окружающей средой.

Властной и в Ломбардии, и в Венето является партия «Лига Севера», которая выступает за независимость северных районов Италии.

Эти два региона контролируют около трети всей итальянской экономики. Региональные лидеры заявили, что по итогам голосования проведут совещания с местными депутатами, прежде чем встретиться с премьер-министром Джентилони в Риме.

Ломбардия, куда входит финансовая столица Италии – Милан, и регион Венето со столицей в Венеции – самые экономически успешные регионы страны. Их доля в ВВП Италии составляет 30 процентов.