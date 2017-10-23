Российские силовики пришли с обыском к активисту «полян протеста» Фазилу Ибраимову – адвокат

Адвокат Маммет Мамбетов сообщил, что в аннексированном Симферополе в дом активиста Фазила Ибраимова пришли представители российского ОМОНа. Об этом 23 октября он написал на своей странице в Фейсбуке.

Адкокат уточнил, что в доме активиста по улице Стрелковая проводится обыск.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

Крым.Реалии выясняют подробности и обстоятельства происшествия.

Фазил Ибраимов является активистом местной «поляны протеста» «Стрелковая».

В августе этого года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя арестовал 62-летнего Ибраимова на пять суток.

Ибраимов попытался выступить на общественных слушаниях, посвященных строительству жилмассива «Крымская роза». Однако глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев лишил его слова и попросил полицейских вывести активиста из зала. Возникла небольшая потасовка, после которой Ибраимова обвинили в «неподчинении законным требованиям полиции».

Подробнее об аресте читайте в материале Крым.Реалии.

Новый жилой массив «Крымская роза» планируют построить на северо-восточной окраине Симферополя. Его проект презентовала строительная фирма «Монолит». Застройщик обещает, что в новом районе будет 9 тысяч квартир. На этой земле уже много лет живут люди, дома которых планируют снести. Эксперты указывают, что микрорайон «Крымская роза» спроектирован с ошибками.