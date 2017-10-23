Крымский суд оставил под стражей правозащитника Эмир-Усеина Куку – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 23 октября оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста крымскому правозащитнику, фигуранту «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеину Куку.

Об этом сообщил Крым.Реалии адвокат крымчанина Алексей Ладин. По его словам, заседание было закрытым, в проведении аудиозаписи защите было отказано.

Адвокат подчеркнул, что на судебном заседании «вообще ни один аргумент защиты не оценивался обвинением».

Мерьем Куку, супруга арестованного крымского правозащитника Эмира-Усеина Куку ранее заявила, что он нуждается в срочной медицинской помощи.

Обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Крымскому правозащитнику, фигуранту «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеину Куку суд продлил арест до 8 декабря 2017 года. По словам адвоката Алексея Ладина, общий срок ареста крымского правозащитника составил 21 месяц 27 суток.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».