Египетским морякам, заходившим в порты Крыма, запретили въезд в Украину

Пограничники Херсонского отряда госпогранслужбы Украины обнаружили граждан Египта, которые незаконно посещали аннексированный Крым, иностранцам на три года запретили въезд в Украину.

Как сообщает 23 октября пресс-служба Госпогранслужбы Украины, накануне, во время оформления судна в Херсонском морском торговом порту, пограничники обнаружили у гражданина Египта механическую подчистку установочных данных в паспорте моряка.

У другого члена экипажа, тоже гражданина Египта, правоохранители нашли в паспорте 6 штампов, поставленных российскими пограничниками в пунктах аннексированного Крыма. В 2016 году моряк трижды нарушил границу при заходе на других судах в закрытые морские пункты пропуска, отметили в украинском пограничном ведомстве.

В обоих случаях иностранных граждан не пропустили через украинскую государственную границу, а последнему, за незаконное посещение аннексированного Крыма, запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в Уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.