Джеппаров: власти Армянска не нашли инвесторов для развития региона

Подконтрольные Кремлю власти Армянска, несмотря на разработанные ими инвестиционные предложения, не могут найти инвесторов для развития региона. Об этом 23 октября Крым.Реалии сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, который располагает официальным ответом на свой запрос от российской администрации города.

«Крымская контактная группа по правам человека проводит мониторинг инвестиционной привлекательности регионов Крыма. Получил ответ на свой запрос о реализуемых инвестпроектах в Армянске. Местные власти сообщили, что с целью формирования привлекательного имиджа города и привлечения инвесторов администрацией Армянска сформирован и утвержден паспорт шести инвестиционных предложений, но обращения от инвесторов не поступают», – рассказал общественник.

По его информации, весной между подконтрольным Кремлю Советом министров Крыма и ООО «Крымбытхим» заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке», но по настоящее время реализация проекта так и не началась.

В августе 2014 года российский глава Крыма Сергей Аксенов своим указом создал «Совет по улучшению инвестиционного климата» аннексированного полуострова.

Подробнее о том, что власть Крыма скрывает за заявлениям об «инвестиционной привлекательности полуострова» в материале Крым.Реалии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».