Спасатели: в городах Крыма власти плохо готовятся к отопительному сезону

Крымские спасатели недовольны тем, как проходит подготовка к отопительному сезону в городах полуострова. Об этом сообщила 23 октября пресс-служба крымского управления МЧС России.

Речь идет о профилактике аварий в системах электро-, газо-, теплоснабжения, подготовке к работе котельных, предупреждению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в зимний период.

По сообщению пресс-службы, проведенные проверки показывают, что не во всех городах Крыма проведена подобная работа. Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов поручил главам городских и районных администраций «немедленно организовать проведение мероприятий по подготовке котельных, не прошедших проверку к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов» и предоставить акты готовности крымским спасателям.

Подконтрольный Кремлю министр ЖКХ Александр Шептунов ранее сообщал, что объекты теплоэнергетики аннексированного Крыма на 93,5% готовы к предстоящему отопительному сезону 2017-2018 годов.

Гендиректор крымского предприятия «Теплокоммунэнерго» Виктор Дойчев сказал, что самые большие опасения в плане подготовки к зимнему периоду вызывает Ялта.

В ходе заседания подконтрольного Кремлю правительства Крыма 10 октября подконтрольная Кремлю министр жилищно-коммунального хозяйства полуострова Марина Горбатюк рассказала, что в Крыму некоторые регионы до сих пор не закупили топливо для котельных.