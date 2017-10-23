Россия: нападение на журналистку «Эха Москвы» расследуют по статье «покушение на убийство»

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «покушение на убийство» из-за нападения неизвестного на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

По сообщению ведомства, подозреваемый – 48-летний мужчина.

«По данным следствия, днем 23 октября мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в область шеи. Нападавший был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам. Пострадавшая немедленно доставлена в больницу, где ей предоставляется вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.

О мотивах нападающего в Следственном комитете России не сообщили. В то же время в МВД России утверждают, что, по предварительным данным, поводом для нападения стала личная неприязнь, но обещают рассмотреть все версии случившегося.

В полиции Москвы также сообщили, что неизвестный зашел в редакцию в центре российской столицы, брызнув раздражающим газом в лицо охраннику здания. После этого он лифтом поднялся в редакцию.

По данным полиции, подозреваемого в нападении задержали. «Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства», – добавили в полиции.

В России 23 октября сообщили о нападении в редакции радиостанции «Эхо Москвы» на заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиостанции назвал инцидент «вооруженным бандитским нападением». Коллеги Фельгенгауэр считают версию о личном конфликте несостоятельной.

Татьяна Фельгенгауэр работает на радиостанции «Эхо Москвы» более 10 лет.