Власти Ялты рапортуют о ремонте внутридворовых территорий

В Ялте городские власти утверждают, что ремонт всех запланированных на этот год внутридворовых территорий завершен. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

В ведомстве отмечают, что на эти цели из городского бюджета было выделено 15 млн. рублей (около 6,8 млн грн – КР).

«Ремонт внутридворовых пространств включает в себя замену дорожного покрытия, частично ремонт тротуаров и замену бордюрного камня», – пояснил заместитель начальника департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Шульга.

По его словам, власти Ялты не исключают, что в следующем году эта работа будет продолжена.

В мае 2017 года, в ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации Ялты, чиновники отчитались об «успешном проведении» ямочного ремонта в городе.