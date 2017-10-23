Власти Ялты рапортуют о ремонте внутридворовых территорий

В Ялте городские власти утверждают, что ремонт всех запланированных на этот год внутридворовых территорий завершен. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Ялты.
В ведомстве отмечают, что на эти цели из городского бюджета было выделено 15 млн. рублей (около 6,8 млн грн – КР).
«Ремонт внутридворовых пространств включает в себя замену дорожного покрытия, частично ремонт тротуаров и замену бордюрного камня», – пояснил заместитель начальника департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Шульга.
По его словам, власти Ялты не исключают, что в следующем году эта работа будет продолжена.
В мае 2017 года, в ходе оперативно-хозяйственного совещания в администрации Ялты, чиновники отчитались об «успешном проведении» ямочного ремонта в городе.
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