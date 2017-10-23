Киев проверяет информацию о задержании ФСБ России украинца

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании Федеральной службой безопасности России гражданина Украины. Об этом Радiо Свобода сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По его словам, сейчас официального подтверждения задержания украинца нет.

В понедельник Федеральная служба безопасности России рассказала о задержании гражданина Украины, который, по данным российского ведомства, устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России.

18 октября Следственный комитет России сообщил о задержании совместно с ФСБ гражданина Украины Романа Терновского по обвинению в причастности к деятельности «Правого сектора», который запрещен в России и признан там экстремистской организацией. По ходатайству российского следствия суд постановил взять Терновского под стражу.

В «Правом секторе» сообщили, что Роман Терновский ранее был сторонником «Правого сектора», но добавляют, что связи с ним не было уже около года.

24 августа 19-летний Павел Гриб выехал в Беларусь на встречу с девушкой-россиянкой, с которой ранее общался только через соцсети, после чего, по словам отца, исчез. Позже стало известно, что юноша находится в СИЗО в Краснодарском крае России, ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме. Суд в Краснодаре продлил срок содержания для Павла Гриба до 4 января 2018 года.