Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, сообщает Радiо Свобода.

Во время визита Тиллерсон обговорил с президентом Афганистана Ашрафом Гани новую стратегию Вашингтона по завершению 16-летней афганской войны.

«Новая стратегия США в Южной Азии ясно заявляет о приверженности Соединенных Штатов работе с правительством Афганистана и с партнерами по всему региону для достижения мира в Афганистане и ликвидации убежищ для террористов, которые угрожают этой цели», – отметил Рекс Тиллерсон.

Правительство в Кабуле, поддерживаемое Западом, пытается отбить наступление боевиков движения «Талибан».

В заявлении посольства США в Кабуле от 23 октября сказано, что Тиллерсон и Ашраф Гани «подтвердили приверженность США и Афганистана достижению мира, стабильности и долгосрочного процветания в Афганистане».

В заявлении также говорится, что Гани поддерживает новую стратегию США и подчеркнул приверженность правительства проведению реформ.

Встреча госсекретаря с президентом Афганистана состоялась на аэродроме Баграм к северу от Кабула, самой большой американской базе в Афганистане.

Администрация президента Дональда Трампа недавно обнародовала стратегию борьбы с талибами и объявила, что в Афганистан дополнительно направят более 3000 военнослужащих США в помощь 11 000 военных, остающихся в стране.

Тиллерсон в настоящее время совершает шестидневное турне, в ходе которого уже посетил Саудовскую Аравию и Катар. В планах госсекретаря США – визиты в Пакистан и Индию.