В Симферополе сообщают о холерном вибрионе в реке Салгир

В аннексированном Симферополе появились объявления о найденном нетокисигенном штамме холерного вибриона в реке Салгир. Фотографиии объявлений опубликовал в Фейсбуке местный житель Леонид Карпов.

«Внимание! Когда повесили не известно. Висит объявление сейчас», – написал Карпов.

В объявлении сказано, что в связи с находкой штамма в реке Салгир купание и ловля рыбы запрещены.

На момент публикации новости подконтрольное Кремлю министерство экологии и природных ресурсов Крыма данную информацию не подтвердило.

В российской администрации Симферополя также не прокомментировали нахождение холерного штамма в реке.

Нетоксигенный штамм холерного вибриона не опасен для человека до той поры, пока возбудитель инфекции не вступил в контакт с токсигенным штаммом. В небольшом количестве нетоксигенный возбудитель холеры практически всегда находится в водоемах.

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя просят профинансировать очистку русла реки Салгир из «вышестоящих бюджетов», поскольку для города требуемые затраты являются «неподъемными».

По словам чиновников, сумма, необходимая для реализации данных целей, составляет порядка 500 миллионов рублей (около 230 миллиона гривен – КР).

В первый год после российской аннексии полуострова на реконструкцию набережной Салгира в Симферополе и очистку русла реки планировалось направить около 40 миллионов рублей (около 17,5 миллиона гривен – КР) из российского бюджета.

Действующий российский мэр Симферополя Виктор Агеев уверял, что он получил подтверждение от подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова о выделении средств на эти цели.

В апреле 2017 года подконтрольные Кремлю крымские чиновники обещали приступить к реконструкции набережной. На эти мероприятия отвели время до конца года. Реальных работ симферопольцы не видят и на сегодняшний день.