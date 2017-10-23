Журналистка Фельгенгауер пребывает в искусственной коме, угрозы жизни нет

Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр находится в реанимации в состоянии искусственной комы. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов во время передачи «Дневной разворот».

«Операция закончилась. Состояние тяжелое, угрозы жизни нет. Скорая помощь действовала крайне оперативно, приехав на вызов за 4 минуты. Сейчас Татьяна находится на искусственной вентиляции легких», – рассказал Венедиктов.

Врачи сообщили, что в состоянии искусственной комы Фельгенгауэр, как ожидается, пробудет до завтрашнего дня. К этому времени доктора решат, какое лечение назначить пострадавшей.

В редакцию «Эхо Москвы» 23 октября ворвался неизвестный и ударил ножом в шею журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

Следственный комитет России после нападения на Фельгенгауэр​возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В МВД России утверждают, что, по предварительным данным, поводом для нападения стала личная неприязнь, но обещают рассмотреть все версии случившегося.

Нападавшего, по неподтверждённым данным, зовут Борис Гриц, ему 48 лет.

В Союзе журналистов России нападение на Фельгенгауэр назвали «атакой на свободу слова».

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд призвал к полному и незамедлительному расследованию покушения. Он подчеркнул, что журналисты должны свободно заниматься своей деятельностью, не становясь жертвами запугивания и насилия.

Татьяна Фельгенгауэр работает на радиостанции «Эхо Москвы» более 10 лет.