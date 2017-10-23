В Санкт-Петербурге проходит «православное стояние» против премьерного показа фильма «Матильда»

В Санкт-Петербурге 23 октября перед премьерой фильма Алексея Учителя «Матильда» началось «православное стояние», сообщает Радіо Свобода.

Небольшая группа людей собралась напротив здания Мариинского театра, где происходит премьерный показ «Матильды». В стоянии участвуют не более 15 человек. Собравшиеся читают молитвы и поют псалмы.

При этом, они не декларируют о принадлежности к какому-то общественному движению.

Накануне в российском Иркутске на митинг против показа фильма «Матильда» возле баннера с анонсом картины собралось около пятидесяти человек.

Организовали митинг активисты иркутского отделения Союза казаков России. Их поддержали представители «Национально-освободительного движения», а также Иркутский отдел Духовно-просветительского центра Санкт-Петербурга «Конвой памяти царя Николая II».

В широкий российский прокат картина «Матильда» выйдет 26 октября.

Кампанию против фильма возглавляет экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы соседней России Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Поклонская попросила генерального прокурора России Юрия Чайку признать фильм «Матильда» «провокационным и экстремистским». По ее словам, ленту нужно лишить прокатного удостоверения.

Всего Поклонская пожаловалась на фильм «Матильда» в Генеральную прокуратуру России 43 раза.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.