В Симферополе 24 октября без света останутся почти 20 улиц

В аннексированном Симферополе 24 октября отключат электроснабжение на нескольких улицах из-за проведения ремонтных работ компанией «Крымэнерго». Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«С 8:30 до 17:00 электроэнергия будет отключена по улицам Донской, 52-54; Куйбышева, 76/57 и 105-141; Стрелковом Переулке, 24-26 и 21/123; ул. Чонгарской, 48-64 и 59-73; Приветной, 2-72 и 1-67; Бр. Айвазовских, 52-62, 43-51 и 75-85; Сакской, 2-16, 36-40 и 43-59; Уральской, 21 и 35-55; Почтовой, 2-66 и 1-65; Тракторной, 17 и 34-42; Дунайской, 1-17, 18; Маршала Рыбалко, 58-68 и 49-69; пер. Дунайском, 2-12 и 3-17; Рождественской, 58-62; Дмитриева, 50-70 и 45-59; Гридасова, 57, 60; Черных, 2-60 и 1-55; Осенней, Тростниковой», – сказано в сообщении.

В графике плановых отключений на сайте «Крымэнерго» на 24 октября нет информации об улицах, на которых будут проводиться ремонт электрооборудования.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.