В Ялте ветеранам Второй мировой войны устроят телемост с Москвой

В аннексированной Ялте 25 октября пройдет вечер чествования ветеранов Второй мировой войны под названием «Герои Отчизны», во время которого пройдет телемост с Москвой, выступление народного артиста России Рината Ибрагимова и чаепитие.

Как передает корреспондент Крым.Реалии, мероприятия пройдут на набережной Ялты в 13.00 у кафе Мир Бургер.

«Мы ежегодно проводим подобные чествования ветеранов в Москве не только весной, в день Победы, но и осенью. В этом году решили провести такую встречу в Ялте», – рассказал член организационного комитета вечера Ринат Сиразиев.

По словам Сиразиева, одним из организаторов встречи стал народный артист России Ринат Ибрагимов. Он обещает выступить перед ветеранами на ялтинской сцене во время вечера.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».