На полигоне в Армении погибли двое российских солдат

Российский военнослужащий-контрактник 23 октября выстрелил в сослуживца, нанеся смертельное ранение, а затем застрелился сам на полигоне в Армении, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«На полигоне Алагяз при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», – сказано в сообщении.

Отмечается, что для выяснения обстоятельств случившегося на месте работает комиссия Южного военного округа.

Ранее 23 октября стало известно, что в одной из воинских частей в Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев. Инцидент произошел в станице Шелковская в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

Меньше месяца назад похожий случай произошел в Амурской области. Ефрейтор Гасан Абдулахадов, уроженец Дагестана, 29 сентября открыл огонь по офицеру и сослуживцам на полигоне в районе Транспортный Белогорска. В результате нападения трое военных, включая офицера, погибли, еще двое получили ранения.

Военного убили при задержании, так как он оказал вооруженное сопротивление. Минобороны России тогда сообщало, что в качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв у военнослужащего.

В октябре прошлого года похожий случай произошел в Москве: сотрудник Росгвардии застрелил своего сослуживца. В августе 2017 года его признали виновным в совершении приступления и приговорили к 11 годам колонии.

Ежегодно в армии России, по данным правозащитников, погибают около трех тысяч военнослужащих. Речь идет о «не боевых» потерях.