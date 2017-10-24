В Крыму без света остались около 600 тысяч жителей

В результате аварии на линии электропередач во вторник 24 октября, без электроснабжения остались около 600 тысяч жителей Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба Министерства энергетики соседней России.

«В 06:24 по московскому времени отключилась вторая цепь высоковольтной линии 220 кВ «Симферопольская – Кафа». Первая цепь высоковольтной линии 220 кВ «Симферопольская – Кафа» отключена в 05:52. На подстанции 330 кВ «Симферопольская» действием противоаварийной автоматики были сформированы и реализованы управляющие воздействия на отключение потребителей в энергосистеме республики Крым и Севастополь в объеме 162 МВт», – говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что в результате аварии без электричества остались около 581,1 тыс. человек.

Утром во вторник сообщалось, что несколько десятков домов в микрорайоне Нижние Остряки в Севастополе остались без электричества. Также пропала мобильная связь в этом районе.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из России, и по энергомосту из российской Кубани.