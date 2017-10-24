Минэнерго России: подача электроэнергии в Крыму восстановлена

В Крыму восстановили подачу электроэнергии абонентам, которые утром во вторник, 24 октября, остались без электричества в результате аварии на линии электропередач, сообщает пресс-служба Министерства энергетики соседней России.

В ведомстве отмечают, что после аварии на высоковольтной линии, были включены в работу 14 мобильных газотурбинных установок, с помощью которых увеличили нагрузку до 280 МВт, а также «была включена в работу из ремонта первая цепь высоковольтной линии 220 кВ «Симферопольская – Кафа», отметили в российском министерстве.

В результате аварии на линии электропередач во вторник 24 октября, без электроснабжения остались около 600 тысяч жителей Крыма и Севастополя.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из России, и по энергомосту из российской Кубани.