Киев: полиция расследует столкновения в суде по избранию меры пресечения Коханивскому

Полиция Киева сообщает 24 октября об открытии уголовного производства по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества» по делу о столкновениях в Святошинском суде Киева, где избирали меру пресечения лидеру «Добровольческого движения ОУН» Николаю Коханивскому.

«Действия активистов, которые забаррикадировались и повредили имущество в зале заседаний, квалифицируют по статье 194 Уголовного кодекса Украины. За медицинской помощью никто не обращался. Ночью активисты, которые отказались покидать зал заседаний, где выбирали меру пресечения Николаю Коханивскому, при попытке вывести и посадить его в автозак, начали применять в сторону правоохранителей слезоточивый газ, бросать взрывпакеты и мебель. В ответ полицейские тоже применили газ раздражающего действия. После этого выбили окна в помещении и таким образом попали во внутренний двор», – говорится в сообщении полиции.

Как заявил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сейчас ситуация под судом спокойная.

«Полиция обеспечивает там порядок: мы исключили вариант вывоза подсудимого и его возможного побега из-под стражи», – сказал он.

О задержании активистов в полиции не сообщают.

24 октября суд должен восстановить заседание по избранию меры пресечения Коханивскому. Вечером 23 октября суд не смог избрать меру пресечения лидеру «Добровольческого движения ОУН» и перенес заседание на утро 24 октября.

После того, как судья Иванна Миколаец приняла решение перенести заседание, активисты, пришедшие поддержать Коханивского, не оставили помещение суда и не дали вывезти своего лидера в изолятор временного содержания.

Ночью 24 октября, как утверждают депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Игорь Мосийчук, а также сам Николай Коханивский, спецназовцы применили слезоточивый газ и пытались вытеснить из помещения присутствующих в зале суда.

После непродолжительной потасовки, которая обошлась без пострадавших, активисты заблокировали с помощью подручных средств (столов, стульев) здание Святошинского районного суда, где проходили ночные события. На кадрах, снятых корреспондентом Радіо Свобода, видно разбитое стекло в специальном блоке, где во время судебного заседания обычно находится задержанный.

Инцидент, в результате которого Коханивский оказался в изоляторе временного содержания, произошел во второй половине дня 21 октября.

«В 16:50 в дежурную часть поступила информация, что возле станции метро «Академгородок» происходит драка и слышны выстрелы. На место происшествия срочно направлены наряды полиции. Предварительно установлено, что там находился Николай Коханивский с женой. У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения «ОУН» (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца», – говорилось в сообщении киевской полиции.

На странице «Добровольческого движения ОУН» в Facebook сообщили, что произошло «вооруженное нападение» на Коханивского, и после больницы его отвезли в райотдел.