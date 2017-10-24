Прокуратура АРК направила в суд дело крымского экс-депутата, обвиняемого в госизмене

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады АРК, которого обвиняют в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства 24 октября.

По информации прокуратуры, в ходе расследования уголовного производства получены доказательства того, что в марте 2014 года депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым оказал помощь и содействие оккупации Крыма. В частности, по информации ведомства, при его участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимное государственное образование «Республика Крым».

В прокуратуре добавили, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Согласно информации от компетентных источников Крым.Реалии, речь идет о директоре завода «Фиолент» Александре Баталине.

Накануне сообщалось, что прокуратура АРК вызывала Баталина на допрос.

В открытых источниках нет информации о позиции Александра Баталина по поводу обвинительного акта.

В прокуратуре АРК сообщили, что следователи и прокуроры прокуратуры направили в суд уже 49 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.

По ходатайствам следователей и прокуроров суд наложил арест на имущество вышеуказанных 49 бывших депутатов, а именно: 23 квартиры, 16 жилых домов, 31 автомобиль, 4 земельных участка, 2 магазина, катер и банковские счета.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».