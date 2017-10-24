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Суд в Киеве продолжил избирать меру пресечения Коханивскому

Спецназовцы у стен Святошинского суда, 24 октября 2017 года

Святошинский районный суд Киева 24 октября продолжил заседание по избранию меры пресечения лидеру «Добровольческого движения ОУН» Николаю Коханивскому, сообщает Радiо Свобода.

Утром активисты, пришедшие поддержать Коханивского, оставались в зале, где провели всю ночь. Сотрудники суда предложили им перейти в другой зал для продолжения слушания, но увидев силовиков в том помещении, активисты остались в забаррикадированном ими зале. Около 10:30 правоохранители установили контроль над всем зданием суда.

Ночью 24 октября, как утверждают депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Игорь Мосийчук, а также сам Николай Коханивский, спецназовцы применили слезоточивый газ и пытались вытеснить из помещения присутствующих в зале суда.

После непродолжительной потасовки, которая обошлась без пострадавших, активисты заблокировали с помощью подручных средств (столов, стульев) здание Святошинского районного суда, где проходили ночные события. На кадрах, снятых корреспондентом Радіо Свобода, видно разбитое стекло в специальном блоке, где во время судебного заседания обычно находится задержанный.

Инцидент, в результате которого Коханивский оказался в изоляторе временного содержания, произошел во второй половине дня 21 октября.

«В 16:50 в дежурную часть поступила информация, что возле станции метро «Академгородок» происходит драка и слышны выстрелы. На место происшествия срочно направлены наряды полиции. Предварительно установлено, что там находился Николай Коханивский с женой. У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения «ОУН» (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца», – говорилось в сообщении киевской полиции.

На странице «Добровольческого движения ОУН» в Facebook сообщили, что произошло «вооруженное нападение» на Коханивского, и после больницы его отвезли в райотдел.

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