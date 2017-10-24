Порошенко: в Украине не будут проводить досрочные выборы

В Украине не будут проводить досрочные выборы, заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития 24 октября в Киеве, сообщает Радіо Свобода.

«Я буду прилагать все усилия, чтобы обеспечить политические условия для реформ и инвестиций и согласованную позицию в треугольнике «президент – правительство – парламент». Осталось меньше года до начала планового цикла избрания президента и Верховной Рады. Никаких досрочных выборов не будет», – сказал Порошенко.

В 2014 году в Украине состоялись внеочередные президентские и парламентские выборы. Сроки полномочий Порошенко и нынешнего созыва Верховной Рады завершаются в 2019 году.

О необходимости досрочных выборов в Верховную Раду заявляли, в частности, лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ее коллега из «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили.