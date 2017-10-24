Собчак считает, что Украина и Россия должны обмениваться политузниками

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая объявила о готовности участвовать в выборах президента России, считает, что украинская и российская сторона должны решать проблему политических заключенных.

Отвечая на вопрос журналистов 24 октября, Собчак выразила готовность получить больше информации об украинских полтузниках, которых Россия удерживает, в том числе в Крыму.

«Я жду списки этих людей, фамилии этих людей, места заключения... Где их взяли, по какой статье. Это, действительно, большая проблем, мы знаем, что она существует. Ведутся переговоры, как в правильной форме сочетать, например, помилование Путина с выдачей российских заключенных, которые находятся в тени, и не признаются как некие военные заключенные России», – отметила она.

При этом Ксения Собчак напомнила о российских гражданах, которые были задержаны в Украине.

«Также я жду от украинской стороны фамилии русских людей, которые находятся сейчас в заточении в Украине. Такие люди тоже есть, и это можно сказать, принципиальный вопрос», – сказала Собчак.

Ксения Собчак 24 октября в ходе своего программного заявления о выборах президента России заявила, что Россия, аннексировав Крым, нарушила свои обязательства, но этот вопрос надо обсуждать, поскольку на полуострове «находится большое количество россиян».

Ксения Собчак объявила о планах принять участие в президентских выборах 18 октября 2017 года. Она допустила, что может снять свою кандидатуру, если российского оппозиционера Алексея Навального допустят до выборов.