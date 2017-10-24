Россия: суд арестовал подозреваемого в нападении на журналистку «Эхо Москвы»

Суд в Москве арестовал Бориса Грица, подозреваемого в нападении с ножом на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Как сообщает из зала Пресненского суда корреспондент Радио Свобода, по ходатайству следствия, Грица поместили под стражу до 23 декабря.

Ранее следователь сообщила, что подозреваемый частично признал вину, однако заявил, что не был намерен совершать убийство.

23 октября мужчина ворвался в помещение редакции «Эхо Москвы», брызнув в лицо охраннику слезоточивым газом, и ранил журналистку ножом в горло. Его задержала полиция.

В ходе допроса Гриц не смог внятно объяснить причину своего поступка. По его словам, журналистка «мучила» его, «используя телепатическую связь». Против Грица возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». В ближайшее время ему назначат психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что одной из причин нападения на Татьяну Фельгенгауэр стала «атмосфера натравливания» в отношении работников СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посочувствовал раненой журналистке и всему коллективу радиостанции, назвав нападение «поступком сумасшедшего».

Татьяна Фельгенгауэр была прооперирована. По данным врачей, она находится в сознании, в состоянии средней тяжести.