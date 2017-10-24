Часть Севастополя останется без газа 25 и 26 октября – правительство города

Несколько районов Севастополя 25 и 26 октября останутся без газа в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю правительство города со ссылкой на пресс-службу «Севастопольгаз».

«25 октября с 09:00 будет прекращена подача природного газа потребителям, проживающим по адресу: ул. Военных Строителей, пер. Военных строителей. Восстановление газоснабжения будет проводиться после 15:00. 26 октября с 09:00 будет прекращена подача природного газа потребителям, проживающим по адресу: ул. Косарева, ул. Т. Шевченко 3-37, ул. Маринеско (четная сторона), ул. Молодых строителей 4-26 (четная сторона). Восстановление газоснабжения будет проводиться 26 октября после 17:00», – говорится в сообщении.

При этом «Севастопольгаз» просит потребителей соблюдать правила безопасности: перекрыть отключающие краны перед газовыми приборами, также в период работ не открывать газовые краны.

27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из соседней России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам России.

Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. По заявлению российской стороны, газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно.