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В Крыму суд рассматривает вопрос продления ареста крымчанину Владимиру Балуху

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд рассматривает вопрос продления ареста или назначения иной меры пресечения крымчанину Владимиру Балуху. Об этом 24 октября сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Суд отказал Балуху в ходатайстве перенести заседание, поскольку его несвоевременно уведомили о дате заседания. Также суд отказал в переносе заседания на том основании, что на заседание не явились все адвокаты Балуха.

Прокурор выступил на заседании с требованием продлить меру пресечения на весь период судебного следствия. В этой связи адвокат Владимира Балуха заявил отвод прокурору в связи с его профессиональной некомпетентностью.

Свою позицию адвокат обосновал тем, что максимально допустимый срок содержания под стражей для Владимира Балуха истекает в среду 25 октября, и нет никаких законных оснований для требований о продлении.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, судья Елена Тедеева на данный момент удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 2 октября дело украинского активиста Владимира Балуха отправили на дополнительное расследование.

Раздольненский суд аннексированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.

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