В аннексированном Симферополе водители будут стоять в дорожных заторах, если не откажутся от личного транспорта в пользу общественного, считает урбанист и эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя проблему постоянных пробок на дорогах города.

«Пусть в Симферополе появятся широкие дороги и интеллектуальная система управления трафиком. Это будет стимулировать горожан садиться за руль. В европейских городах в ближайшие десятилетия собираются отказаться от личного транспорта либо в центре, либо вообще», – отметил эксперт.

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Беспалов сообщил, что организация транзитного транспорта могла бы облегчить ситуацию с автопробками в Симферополе

«Водитель оставляет автомобиль на стоянке на окраине города и пересаживается на автобус или троллейбус, чтобы добраться до центра. Но для постсоветского человека психологически сложно пересесть с автомобиля на автобус», – рассказал он.

После аннексии Крыма Россией в Симферополе увеличилось количество легковых автомобилей. Местные жители полагают, что машины привезли из соседней России.

В часы пик утром и вечером на оживленных улицах города образовываются длинные пробки. Кроме того, из-за ремонтных работ в центре Симферополя местные власти постоянно меняют схемы и график движения общественного транспорта.

Кроме того, подконтрольные Кремлю власти Симферополя в октябре заявили о планах ввести одностороннее движение автотранспорта от площади Куйбышева до Центрально рынка и на улицах Шмидта и Пролетарской

В июле жители города протестовали против инициативы местных властей построить парковку на набережной в 35 метрах от реки Салгир.

В тот же день представители движения «Активный Симферополь» выразили недоверие подконтрольным Кремлю администрации и городскому совету Симферополя и выдвинули ряд требований к местным властям, в частности, расформировать общественный и градостроительный советы.