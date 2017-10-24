В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады-2018

В греческой Олимпии, на родине древних Олимпийских игр, 24 октября зажгли олимпийский факел для зимних Игр 2018 года в Южной Корее. Как сообщает Радiо Свобода, греческая актриса Екатерина Леху зажгла пламя перед возведенным примерно 2600 назад храмом Геры.

После этого Леху передала факел первому участнику эстафеты олимпийского огня.

Длина маршрута олимпийского символа в Греции составит 2129 километров. Факел должен прибыть к Акрополю в Афинах 30 октября.

На следующий день пламя передадут Оргкомитету Игр в Пхенчхан. Торжественная церемония состоится на стадионе, который в 1896 году принимал первые Олимпийские игры современности.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 до 25 февраля.