Крымский вице-премьер посчитал Собчак «некомпетентной» из-за ее ответа о статусе аннексированного Крыма

Подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский посчитал «некомпетентным» ответ российской телеведущей Ксении Собчак о том, что аннексированный Крым является украинским с точки зрения международного права.

«С правовой точки зрения эти все заявления ничтожны и говорят лишь о непрофессионализме, отсутствии подготовки и необходимых знаний... Обсуждать эти вещи (территориальную принадлежность аннексированного полуострова, – КР) – не что иное, как очередной политический ход, желание на волнующей всех теме пропиариться, получить для себя дополнительные очки», – сказал российский вице-премьер в комментарии российскому каналу RT.

Российская телеведущая Ксения Собчак 24 октября в ходе своего программного заявления о выборах президента России заявила, что Россия нарушила свои обязательства, аннексировав Крым, и добавила, что этот вопрос надо обсуждать, поскольку на полуострове «находится большое количество россиян».

Кроме того, Собчак выразила готовность получить больше информации об украинских полтузниках, которых Россия удерживает, в том числе в Крыму.

«Я жду списки этих людей, фамилии этих людей, места заключения... Где их взяли, по какой статье. Это, действительно, большая проблемf, мы знаем, что она существует. Ведутся переговоры, как в правильной форме сочетать, например, помилование Путина с выдачей российских заключенных, которые находятся в тени, и не признаются как некие военные заключенные России», – сказала она в ответ на вопросы журналистов.

Ксения Собчак также объявила о планах принять участие в президентских выборах 18 октября 2017 года. Она допустила, что может снять свою кандидатуру, если российского оппозиционера Алексея Навального допустят к участию в выборах президента России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».