Великобритания просит Facebook предоставить данные о влиянии России на Brexit

Парламент Великобритании направил запрос основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу с просьбой проверить возможное размещение платного контента с российских учетных записей перед референдумом Brexit в 2016 году. Об этом сообщает Reuters.

Автором запроса стал председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинз. Запрос направлен в рамках расследования об источниках возможного распространения Россией ложной информации в социальных сетях.

Коллинз попросил Цукерберга передать британскому парламенту информацию о рекламном контенте, который закупался российскими пользователями, а также об их целевых группах и количестве просмотров.

В сентябре Facebook обнаружил почти 500 фейковых учетных записей и страниц, через которые распространяли политическую рекламу в преддверии выборов президента США в 2016 году.

По сведениям социальной сети, управление этими страницами шло из России. Данные о продаже рекламы по запросам из России руководство Facebook направило специальному прокурору США Роберту Мюллеру.

Мюллер на данный момент выясняет, имел ли место сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Россия категорически отрицает вмешательство в выборы в других государствах.