Суд в Крыму продлил арест Владимиру Балуху до 16 января 2018 года

Подконтрольный Кремлю Раздольненский райсуд оставил под стражей украинского активиста Владимира Балуха. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, Балух будет оставаться под стражей до 16 января 2018 года.

По заявлению прокурора, находясь на свободе, Балух «может продолжить заниматься противоправной деятельностью».

В прениях по избранию меры пресечения для украинского активиста Владимира Балуха прокурор заявил, что оснований для изменения содержания под стражей не появилось.

Защитник Балуха обратил внимание суда на то, что прокурор не представил ни одного доказательства, и подчеркнул, что у суда нет законных оснований держать Балуха под стражей, а также напомнил, что у него на иждивении находится престарелая мать.

Сам Владимир Балух в прениях заявил, что из всех оснований для его содержания под стражей отпали все, за исключением наличия украинского гражданства.

«Я украинец. Это единственная причина, по которой вы можете оставить меня за решеткой», – сказал он.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 2 октября дело украинского активиста Владимира Балуха отправили на дополнительное расследование.

Раздольненский суд аннексированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.