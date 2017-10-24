Гражданам соседней России отменяют сделки из-за завышенных цен на жилье в аннексированном Севастополе, утверждает президент Ассоциации риэлторов «Недвижимость Севастополя» Григорий Апресов. Таким мнением он поделился в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя ситуацию с ценами на недвижимость в Крыму.

«У нас нет баланса между возможностями и желаниями покупателя из соседней России с одной стороны и теми ценами, которые сложились в связи с экономическими потрясениями с другой», – отметил риелтор.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F348328764&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

По словам Апресова, большое количество сделок срываются, поскольку цены на недвижимость резко взлетели после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

«Россиянин приезжает к нам (в Севастополь – КР) с 2-3 миллионами рублей (около 1-1,5 миллиона гривен – КР) и хочет купить на эти деньги трехкомнатную квартиру. Естественно, это ему не дано сделать. Цены очень сильно и неоправданно задрали после 2014 года. При этом продавцы ждут моста! Они думают, что вот тогда понаедет много богатых россиян и все скупят», – рассказал Григорий Апресов.

В России составили рейтинг городов по самой дорогой аренде жилья. В него вошли 20 городов, среди которых – расположенные в аннексированном Крыму Ялта и Севастополь.

Цены на аренду самых дорогих квартир в этих крымских городах находятся в диапазоне от 200 до 440 тысяч рублей (от 92 до 203 тысяч гривен – КР) в месяц.

По данным сводного рейтинга российского портала недвижимости Domofond.ru, семья с двумя взрослыми, которая арендует квартиру в аннексированном Симферополе, вынуждена отдавать собственнику жилья от 35 до 47 процентов своего дохода, в зависимости от размера квартиры.

В начале сентября главный аналитик Российской гильдии риелторов Геннадий Стерник обвинил приезжих​ в росте цен на аренду квартир в Крыму.

Коммерческий директор офиса российской сети офисов недвижимости «Миэль» Александр Трухин в сентябре этого года рассказал, что аренда жилья в Крыму обойдется примерно в два раза дороже, чем в южных городах соседней России.