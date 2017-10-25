1\8 Кубка Украины: «Таврия» сыграет с «Мариуполем»

В 1\8 Кубка Украины по футболу возрожденный на материковой Украине футбольный клуб «Таврия» в домашнем матче в Бериславе сыграет с клубом «Мариуполь». Как сообщается на официальном сайте «Таврии», матч пройдет в среду, 25 октября, в 14:00.

«Команда в хорошем настроении. Несмотря на то, что сыграли прошлый матч 0:0 (во Второй лиге – КР). Во время игры будем отталкиваться от того, что наигрываем. Но Премьер-лига есть Премьер-лига. Будем стараться дать бой», – сказал капитан команды Максим Логвиненко в комментарии Крым.Реалии.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» 20 сентября обыграл в дополнительное время представителя украинской Премьер-лиги кропивницкую команду «Зирка» и прошел в 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Матч закончился со счетом 3:2.

Клуб «Таврия» 21 июня 2017 года аттестовали для участия во Второй лиге Украины.



Работа Федерации футбола Крыма возоблена на материковой Украине с августа 2016 года.



Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын. До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.