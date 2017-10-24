Пограничники задержали на админгранице с Крымом гражданку Украины, разыскиваемую полицией

Государственная пограничная служба Украины 24 октября сообщила о задержании жительницы Днепропетровской области, пребывающей в розыске, на контрольном пункте въезда/выезда «Чонгар» на административной границе с аннексированным Крымом.

«Гражданка Украины направлялась из Крыма на материковую Украину. Женщина разыскивается по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, – сказано в сообщении.

Пограничники отмечают, что подозреваемую задержали и передали сотрудникам Национальной полиции.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией. На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».