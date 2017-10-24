Двадцать человек из окружения Саакашвили выдворят из Украины – миграционная служба

Государственная миграционная служба Украины выдворит двадцать человек из окружения экс-главы Одесской обладминистрации, лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили. Об этом сообщает Радио Свобода

«Их незаконно оформили как «деятелей культуры». На самом деле они выполняли у него (у Михеила Саакашвили, – КР) функции охранников и помощников», – сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Луценко также сказал, что эти люди перебрались в лагерь протестующих у Верховной рады Украины и якобы планируют силовой переворот.

Саакашвили в ответ на заявления Юрия Луценко сказал, что отправляется к протестующим. Он также призвал всех лидеров и сторонников оппозиции присоединиться к акции протеста.

Генеральный прокурор Украины ранее заявлял об отказе в предоставлении Михеилу Саакашвили статуса беженца в Украине. По его словам, отсутствуют «какие-либо специальные обстоятельства, которые могли бы предотвратить депортацию или экстрадицию Саакашвили».

В ответ на запрос Радiо Свобода, по состоянию на 2 октября, в Генпрокуратуре Украины сообщали, что ходатайство компетентных органов Грузии о розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашавили, которое поступило в ГПУ 7 сентября 2017 года, направили в Министерство юстиции Украины. Минюст пока не дал ответа на запрос Радiо Свобода о результатах экстрадиционной проверки.

Михеил Саакашвили 10 сентября попал на территорию Украины, не пройдя пограничный контроль.

В июле Михаил Саакашвили указом президента Украины утратил украинское гражданство. Действие его загранпаспорта гражданина Украины после потери гражданства отменено.