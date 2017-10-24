Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер сообщил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, что посетит Украину и лично обсудит с украинским руководством ситуацию вокруг нового украинского закона об образовании. Об этом сообщает Радіо Свобода.

По словам Сийярто, Заньер «выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией».

Венгерский политик сказал, что на предыдущих встречах с украинскими чиновниками Ламберто Заньер поднимал этот вопрос и постоянно «держит его на повестке дня».

Сийярто и Заньер встретились 24 октября в итальянском Палермо, где на полях конференции ОБСЕ по вопросам средиземноморского партнерства обсудили закон Украины «Об образовании».

Украинская сторона ведет двусторонние консультации с представителями венгерского национального меньшинства в Украине, и с властями Венгрии о механизме имплементации закона об образовании.

Закон Украины «Об образовании» вступил в силу 28 сентября. Норма закона о государственном языке образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом

Украина отмечает, что языковая статья закона об образовании соответствует европейским практикам, а сам закон дает равные возможности всем учащимся.

Спорную языковую статью направили на экспертную проверку Венецианской комиссии Совета Европы.