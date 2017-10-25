Штайнмайер: немецкие компании не будут работать в Крыму

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что непризнание правительством аннексии Крыма Россией «имеет последствия для деятельности германских компаний в Крыму». Об этом он сказал в интервью «Коммерсантъ».

«Немецкие компании не будут работать там. В случае с компанией Siemens, кроме того, был нарушен действующий договор и тем самым подорвано доверие инвесторов относительно верности российских партнеров своим договорным обязательствам», – сказал Штайнмайер.

Он добавил, что, по его информации, до сих пор германские компании не работали с Крымом и не инвестировали в Крым.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим.

Арбитражный суд Москвы 11 декабря планирует начать рассмотрение по существу иска совместного предприятия немецкого концерна Siemens и «Силовых машин» к структурам «Ростеха» из-за поставок газовых турбин в аннексированный Крым.

На 25 октября запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером в Москве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».