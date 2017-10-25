В подконтрольной России администрации Симферополя предлагают ввести штраф для водителей транспорта за ненадлежащее состояние маршрутных такси или отказ в бесплатном проезде льготникам. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании рассказала руководитель нынешнего управления транспорта и связи Анастасия Лавринова.

«Действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим деятельность пассажирского транспорта, не предусмотрена административная ответственность за безосновательный отказ в льготном проезде, нарушение графиков движения, схем маршрута и неудовлетворительное состояние транспортного средства. Управлением транспорта подготовлен законопроект о внесении изменений в Закон Республики Крым №117, с дополнением санкциями за вышеуказанные нарушения», – цитирует Лавринову «РИА Крым».

По ее информации, размер штрафов обговариваются на уровне российского парламента Крыма.

В конце августа в Симферополе утвердили правила поведения для водителей городского транспорта, среди прочего им запрещается курение на рабочем месте.

15 июля начальник управления транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Анастасия Лавринова рассказала, что в Симферополе водителей общественного транспорта, которые хамят пассажирам, вносят в специальный реестр, который создан при управлении транспорта и связи подконтрольной России администрации города.