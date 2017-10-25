В Росгвардии намерены создать морскую бригаду для охраны Керченского моста

В России намерены создать специальную морскую бригаду для обеспечения безопасности строящегося Керченского моста. Такое заявление сделал 25 октября глава Росгвардии Виктор Золотов во время «правительственного часа» в Совете Федерации России.

По его словам, такую морскую бригаду сформирует Росгвардия.

«Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение морскую бригаду», – цитирует Золотова российское информагентство «ТАСС».

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.

Войска национальной гвардии России (Росгвардия) были созданы в 2016 году из бывших внутренних войск МВД и спецназа российской полиции. Позднее бригада Росгвардии появилась и в аннексированном Крыму. Основная задача структуры – охрана общественного порядка, безопасность ряда должностных лиц.