Украинский правозащитник: продление ареста Балуху говорит о политическом заказе его дела в Крыму

Член Крымской правозащитной группы Александр Седов считает, что решение подконтрольного России Раздольненского районного суда в Крыму о продлении ареста Владимиру Балуху говорит о политическом заказе российских властей по преследованию украинца. Об этом Седов сказал в комментарии Крым.Реалии.

«Вчерашнее решение суда фактически нарушает Уголовно-процессуальный Кодекс (УПК) России, поскольку по той статье, в которой обвиняют Балуха, максимальный срок заключения может длиться шесть месяцев. Он истекают в ближайшие дни, но ни в коем случае не в январе. И в принципе то, что несмотря на нормы УПК, его продолжают содержать под стражей, говорит о том, что суд по факту выполняет политический заказ по преследованию украинского активиста», – сказал Седов.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский райсуд оставил под стражей украинского активиста Владимира Балуха до 16 января 2018 года.

По заявлению прокурора, находясь на свободе, Балух «может продолжить заниматься противоправной деятельностью».

Рассмотрение дела Владимира Балуха по существу назначено на 7 ноября, начало заседания в 9:00 утра.

Раздольненский суд аннексированного Крыма 4 августа вынес приговор Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима.

ФСБ задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.