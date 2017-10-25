Активы «личного круга» Путина составляют 24 миллиарда долларов – расследование

Суммарное состояние людей, входящих в так называемый личный круг президента России Владимира Путина, составляет 24 миллиарда долларов. Такие данные приведены в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Проект реализован совместно с журналистами российской «Новой газеты».

Авторы материала включают в «личный круг» российского лидера его родственников, а также бизнесменов, которых в средствах массовой информации неоднократно называли «друзьями Путина». В список, в частности, вошли Николай и Юрий Шамалов, Игорь, Роман и Михаил Путины, а также Борис и Аркадий Ротенберги.

В расследовании указано, что наиболее успешные бизнесы предпринимателей из «личного круга» связаны с большими государственными предприятиями, в том числе – нефтегазовыми. При этом топ-менеджеры госкомпаний и политики, которые являются «друзьями Путина», в материал не включены.

Отдельно приведены имена виолончелиста Сергея Ролдугина, уроженца Архангельской области Петра Колбина и Михаила Шеломова, сына двоюродной сестры Путина Любви Шеломова. Что касается последнего, то, согласно расследованию, последние несколько лет он работал специалистом в петербургском филиале госкомпании «Совкомфлот», занимающейся транспортировкой нефти и нефтепродуктов. По данным авторов расследования, Шеломов не мог получать более 8400 долларов в год. Однако, как удалось выяснить журналистам OCCRP, за несколько лет Шеломов приобрел активы на сумму 573 миллиона долларов.

Авторы расследования подчеркивают, что «низкая осведомленность» этих вероятных «друзей Путина» о своих компании «вызывает вопрос – действительно их активы принадлежат им, или они только доверенные лица».