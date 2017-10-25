В Крыму память летчика Амет-Хана Султана почтили под флагами «Русской общины»

В Симферополе 25 октября прошел митинг памяти деятеля крымскотатарского народа, дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя Амет-Хана Султана. Мероприятия прошли на одноименной площади возле памятной плиты и портрета Амет-Хана Султана, присутствующие держали флаги «Русской общины Крыма» и большой транспарант с наименованием этой организации. Крымское издание «Крыминформ» вело трансляцию памятного митинга.

Главный имам Симферопольского района Раим Гафаров прочитал молитву и призвал помнить имя Амет-Хана Султана.

Депутат Симферопольского горсовета Валерий Ильичев поздравил присутствующих с годовщиной дня рождения крымскотатарского летчика, и прочитал стихи об Амет-Хане Султане собственного сочинения.

Участники памятного митинга возложили цветы к табличке с портретом Амет-Хана Султана, установленной на фасаде дома.

Доктор наук профессор Крымского инженерно-педагогического университета Умер Абдулгазиз, выступая перед собравшимися, поблагодарил всех, кто поддерживает память о летчике-испытателе, соратников Амет-Хана Султана, которые «не позволили забыть его память в 60-е – 70-е годы», военных офицеров, летчиков, а также русскую общественность Крыма за участие в митинге.

«Он тот человек который достойно защитил честь нашего народа. Я принадлежу к поколению послевоенных детей, нам в ранние школьные годы пришлось пережит все ярлыки, которые навесили на наш народ. И даже в самые трудные минуты... мы вспоминали Амет-Хана Султана, дважды героя, как последнюю опору, последний аргумент, с которым мы, дети, пытались как-то противостоять», – сказал он.

Церемония возложения цветов к памятнику Амет-Хана Султана пройдет в Киеве 25 октября.

Амет-Хан Султан родился 20 октября 1920 года в Алупке. Отец – лакец (родом из аула Цовкра-1 в Дагестане), мать – крымская татарка. По родителям Амет-Хана считают своим национальным героем как в Дагестане, так и крымские татары. Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов люфтваффе (воздушные силы нацистской Германии). За время летной работы пилот освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налет составил 4237 часов.

Погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Его именем назван международный аэропорт в столице Дагестана – Махачкале.