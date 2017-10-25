Адвокат Фейгин: Умерова и Чийгоза могли освободить секретным указом Путина

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, могли освободить секретным указом президента России Владимира Путина. Таким мнением с Крым.Реалии поделился адвокат Марк Фейгин.

«Скорее всего, это был секретный указ Путина и вряд ли он будет опубликован. Это сугубо процессуальная сторона, она не так важна, это политическая договоренность, она носит чисто конфиденциальный характер, но важно, что этому предшествовало. Это комбинация определенных усилий: с одной стороны – процессуальных, которые были предприняты адвокатами непосредственно в Крыму, с другой – публичных политических, которые были предприняты Меджлисом крымскотатарского народа», – сказал адвокат.

Он подтвердил, что ни Умеров, ни Чийгоз, ни их адвокаты прошений о помиловании не подавали. При этом в России «политические решения важнее норм закона».

«Не забывайте, что в нашей практике такого нет, обычно ждут для помилования вступления решения (суда – КР) в законную силу. Что у Ахтема, что у Ильми дела в первой инстанции, они не являются людьми, осужденными в полном смысле», – отметил Фейгин.

Он допустил, что договоренность об освобождении лидеров крымскотатарского национального движения могла быть достигнута путем обмена.

«Я ответить точно не могу, лучше об этом говорить с официальными представителями Украины. Это может быть не прямой обмен, это может быть разведено по времени», – считает адвокат.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, 25 октября передали Турции.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Российские власти аннексированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.