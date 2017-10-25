В Севастополе компания экс-министра обороны Украины Лебедева обеспечит жильем российскую прокуратуру

Строительная компания «Инициатива», принадлежащая фонду «Парангон», который связывают с фамилией бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, выиграла право на заключение двух контрактов по обеспечению служебным жильем российской прокуратуры.

На официальном российском ресурсе «Единая информационная система госзакупок» размещены данные по четырем аукционам на приобретение служебного жилья для нужд российской прокуратуры Севастополя.

Российская прокуратура намерена приобрести в Севастополе одну однокомнатную, две двухкомнатные и одну трехкомнатную квартиры, для чего в федеральном бюджете заложены средства в размере 15 миллионов 259 тысяч российских рублей (около 7 миллионов гривен – КР). Как отмечено в технической документации, квартиры должны быть новыми – не ранее 2013 года постройки и находится в одном из двух наиболее престижных районов города: Ленинском или Гагаринском. Обязательным условием является наличие развитой инфраструктуры (объекты социально-бытового назначения, школы, поликлиники, детский сад), наличие благоустроенной территории и обеспеченность транспортной доступностью.

Два аукциона на безальтернативной основе выиграла строительная компания «Инициатива». 75% ее уставного капитала принадлежит закрытому паевому фонду «Парангон». Бренд группы компаний «Парангон» связывают с именем бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева. Еще один аукцион также на безальтернативной основе выиграло ОАО «Бытрадиотехника». Четвертый аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия соответствующих условиям заявок.

С начала года федеральный бюджет выделил 25 миллионов 499 тысяч рублей на покупку служебного жилья для российской прокуратуры в Севастополе.