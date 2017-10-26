Как освободили Умерова и Чийгоза? – Радио Крым.Реалии

Что известно об освобождении Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза? Как прошла 97-я годовщина со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя Амет-Хана Султана? Почему в Европе участились голосования за независимость или автономность территорий?

С 7.30 до 09.00 в эфире ток-шоу ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с адвокатом Ахтема Чийгоза Николаем Полозовым; дочерью Ильми Умерова Айше Умеровой; членом Меджлиса крымскотатарского народа Эскендером Бариевым; исполнительным директором украинского Центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосом; крымским историком Гульнарой Абдуллаевой; сотрудником Института национальной памяти Максимом Майоровым; крымским историком Сергеем Громенко; корреспондентом Радио Свобода в Риме Наталкой Кудрик; украинским политическим аналитиком, кандидатом политических наук Сергеем Постоловским; украинским политологом-международником Борисом Тизенгаузеном.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.